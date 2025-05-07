Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:41, 7 мая 2025Интернет и СМИ

В США суд обязал выплатить мессенджеру WhatsApp $170 млн за взлом аккаунтов

Politico: В США суд обязал NSO выплатить WhatsApp $170 млн за взлом аккаунтов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Федеральный суд США постановил, что израильская компания-производитель шпионского ПО NSO Group обязана выплатить WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) порядка 170 миллионов долларов за взлом 1,4 тысяч аккаунтов. Об этом пишет издание Politico.

Точная сумма составляет — 167 миллионов долларов. Кроме того, NSO выплатит более 440 тысяч долларов компенсации.

В начале апреля The New York Times рассказала о тайном контракте правительства США с израильской компанией NSO Group, разработавшей шпионское ПО Pegasus. По данным газеты, договор дал право Вашингтону использовать разработанную компанией программу Landmark, позволяющую определять местонахождение телефона по всему миру без ведома его владельца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

    Загитова показала фото в облегающем платье

    Новый дизайн Android случайно раскрыли

    Россиянка описала популярный курорт Вьетнама фразой «приятно удивил ценами»

    Беспилотники ВСУ сбили на подлете к Ярославлю

    Уничтожение бронетехники ВСУ у «зубов дракона» на границе Курской области попало на видео

    В США суд обязал выплатить мессенджеру WhatsApp $170 млн за взлом аккаунтов

    Замглавы ФТС заявила о непонимании обвинения по делу об акцизах

    Склады НАТО опустели из-за помощи Украине

    В ГД захотели активизировать проверки газового оборудования в жилых домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости