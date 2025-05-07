В США суд обязал выплатить мессенджеру WhatsApp $170 млн за взлом аккаунтов

Politico: В США суд обязал NSO выплатить WhatsApp $170 млн за взлом аккаунтов

Федеральный суд США постановил, что израильская компания-производитель шпионского ПО NSO Group обязана выплатить WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) порядка 170 миллионов долларов за взлом 1,4 тысяч аккаунтов. Об этом пишет издание Politico.

Точная сумма составляет — 167 миллионов долларов. Кроме того, NSO выплатит более 440 тысяч долларов компенсации.

В начале апреля The New York Times рассказала о тайном контракте правительства США с израильской компанией NSO Group, разработавшей шпионское ПО Pegasus. По данным газеты, договор дал право Вашингтону использовать разработанную компанией программу Landmark, позволяющую определять местонахождение телефона по всему миру без ведома его владельца.