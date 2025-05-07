В Вологодской области сбили два беспилотника

Губернатор Филимонов: Над Вологодской областью сбили два беспилотника

Над Череповецким районом Вологодской области сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в небе над Череповецким районом зафиксированы и успешно сбиты два БПЛА самолетного типа», — уточнил он.

Филимонов добавил, что на место падения дронов прибыли экстренные службы.

Ранее в Александровском районе Владимирской области упал беспилотник,. Об этом рассказал глава региона Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет, частично поврежден забор из сетки-рабицы и поленница.