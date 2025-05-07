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22:39, 7 мая 2025Россия

В Вологодской области сбили два беспилотника

Губернатор Филимонов: Над Вологодской областью сбили два беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Над Череповецким районом Вологодской области сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в небе над Череповецким районом зафиксированы и успешно сбиты два БПЛА самолетного типа», — уточнил он.

Филимонов добавил, что на место падения дронов прибыли экстренные службы.

Ранее в Александровском районе Владимирской области упал беспилотник,. Об этом рассказал глава региона Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет, частично поврежден забор из сетки-рабицы и поленница.

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