В Вологодской области сбили два беспилотника

Над Череповецким районом Вологодской области сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.
«По предварительным данным, в небе над Череповецким районом зафиксированы и успешно сбиты два БПЛА самолетного типа», — уточнил он.
Филимонов добавил, что на место падения дронов прибыли экстренные службы.
Ранее в Александровском районе Владимирской области упал беспилотник,. Об этом рассказал глава региона Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет, частично поврежден забор из сетки-рабицы и поленница.