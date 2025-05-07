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21:51, 7 мая 2025Россия

Во Владимирской области упал беспилотник

Губернатор Авдеев: Во Владимирской области упал БПЛА, пострадавших нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Во Владимирской области упал беспилотник, об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram.

«В Александровском районе упал БПЛА. Пострадавших нет. Частично пострадал забор из сетки-рабицы и поленница», — отметил он.

Авдеев напомнил, что во Владимирской области сохраняется режим беспилотной опасности, и призвал население быть бдительными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона на подлете к столице. До этого было уничтожено еще пять БПЛА. На место выехали экстренные службы.

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