Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:47, 7 мая 2025Бывший СССР

Военкор объяснил военное значение взятого под контроль села в ДНР

Военкор Коц: Липовое открывает дорогу к Лиману и Оскольскому водохранилищу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Взятое под контроль российскими войсками село Липовое в Донецкой народной республике (ДНР) открывает дорогу к наступлению на Лиман и Оскольское водохранилище. Военное значение населенного пункта объяснил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

«Расположено в 2 километрах к юго-западу от ранее освобожденного Нового и в 20 километрах к северу от Лимана. Из Липового можно наступать как непосредственно на Лиман, к которому через поселок идет дорога, так и на запад — в сторону Оскольского водохранилища с последующим выходом на Изюм с востока», — говорится в публикации.

О взятии под контроль Липового стало известно 7 мая. По сообщению пресс-службы Минобороны России, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    В Ельцин-центре высказались о своей деятельности после призыва быть более патриотичными

    Гигантская георгиевская лента встретила иностранных лидеров в Москве

    Фридрих Мерц стал канцлером Германии после исторического провала. Что известно о новом главе немецкого правительства?

    Спецпредставитель Трампа назвал препятствие для 30-дневного перемирия на Украине

    Раскрыта тайна ломающих Windows обоев рабочего стола

    Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

    Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

    Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

    Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости