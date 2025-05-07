Военкор объяснил военное значение взятого под контроль села в ДНР

Военкор Коц: Липовое открывает дорогу к Лиману и Оскольскому водохранилищу

Взятое под контроль российскими войсками село Липовое в Донецкой народной республике (ДНР) открывает дорогу к наступлению на Лиман и Оскольское водохранилище. Военное значение населенного пункта объяснил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

«Расположено в 2 километрах к юго-западу от ранее освобожденного Нового и в 20 километрах к северу от Лимана. Из Липового можно наступать как непосредственно на Лиман, к которому через поселок идет дорога, так и на запад — в сторону Оскольского водохранилища с последующим выходом на Изюм с востока», — говорится в публикации.

О взятии под контроль Липового стало известно 7 мая. По сообщению пресс-службы Минобороны России, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».