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13:01, 7 мая 2025МирЭксклюзив

Возможность ядерной войны между Индией и Пакистаном оценили

Политолог Глеб Макаревич: Ядерной войны между Индией и Пакистаном не произойдет
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Индии и Пакистана

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

После ракетной атаки Индии по территории Пакистана ядерной войны между державами не произойдет. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал сотрудник Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Глеб Макаревич.

«Ядерной войны не будет, полномасштабной войны не будет», — оценил он.

По словам эксперта, конфликт между Индией и Пакистаном существует уже давно и за это время стороны хорошо знают красные линии друг друга. Они постараются избежать эскалации напряженности и, возможно, противостояние завершится уже в ближайшие сутки, заметил политолог.

Ранее Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по штабу батальона пехотной бригады армии Индии. Это произошло после индийской ракетной атаки по пакистанской территории накануне ночью.

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