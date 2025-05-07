Врач посоветовала россиянам каждый день есть квашеную капусту

Эндокринолог Новикова: Полезную капусту нужно квасить без уксуса

Добавление в рацион квашеной капусты положительно скажется на здоровье, рассказала эндокринолог Наталья Новикова. Суточную норму этого продукта она назвала в беседе с РИА Новости.

Врач посоветовала каждый день съедать 100-150 граммов квашеной капусты. По словам Новиковой, она активизирует работу желудочно-кишечного тракта и благотворно влияет на пищеварение.

Чтобы получить пользу от квашеной капусты, эндокринолог порекомендовала готовить ее без добавления уксуса. «Тогда она обладает свойствами, положительно влияющими на запуск желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, уксус может нивелировать положительные свойства квашеной капусты, потому что он уничтожает положительные ферменты, которые выделяет капуста, как бы консервирует ее и не дает развиваться этим ферментам в закваске», — заключила Новикова.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова предостерегла от долгих шашлычных застолий. По ее словам, обильные застолья с жареным мясом и алкоголем могут спровоцировать приступ панкреатита и навредить желудку.