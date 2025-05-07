Врач предупредил о вреде популярной летней обуви

Ортопед Назир: Ношение шлепанцев приводит к болям в коленях и спине

Ортопед-хирург Касер Назир назвал шлепанцы самой вредной для ног обувью. Как популярная летняя обувь влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, он рассказал Daily Mirror.

Врач отметил, что в шлепанцах свод стопы лишен поддержки, поэтому велика вероятность развития подошвенного фасцита. Кроме того, по его словам, ношение такой обуви часто приводит к болям в коленях, бедрах и спине. «Открытая конструкция шлепанцев означает, что ваши ноги в большей степени подвержены травмам, таким как ушибы пальца ноги, порезы и ссадины», — предупредил Назир.

Ортопед добавил, что без вреда для ног можно носить сандалии-слайдеры с толстым ремешком над стопой.

Кроме того, врач не рекомендовал часто ходить на шпильках. По его словам, это грозит воспалением нервов и тканей вокруг гороховидных костей, расположенных у основания больших пальцев. Не совсем безопасен и маленький каблук «рюмочка», считает врач. Он пояснил, что в таких туфлях меньше давление на стопу, но, поскольку у них обычно очень узкий носок, они сдавливают и деформируют пальцы.

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