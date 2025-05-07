Российские войска уничтожили пункт управления дронами элитного подразделения ВСУ

Российские войска нанесли удар по пункту управления дронами элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Комаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.
«В Комаре уничтожили пункт управления беспилотниками. Там очередное элитное подразделение было. Уничтожили группу операторов, оборудование и "Старлинки"», — приводятся в публикации слова собеседника.
Отмечается, что в результате атаки были также уничтожены операторы беспилотников 94-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО. По его словам, в складских помещениях находились комплектующие для ударных дронов, средства связи и другое дорогостоящее оборудование, поставленное западными странами.