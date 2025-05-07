Выявлена скрытая угроза от крыс в мегаполисах

PLOS NTD: Городские крысы распространяют бактериальную инфекцию — лептоспироз

Городские крысы распространяют лептоспироз — потенциально смертельную бактериальную инфекцию, способную передаваться человеку. Об этом сообщает исследование американских ученых из Университета Тафтса, опубликованное в PLOS Neglected Tropical Diseases.

Анализ 328 крыс, отловленных в 17 районах Бостона, показал: у 18 процентов особей в почках обнаружены патогенные бактерии Leptospira. Эти микроорганизмы передаются через мочу и могут вызывать тяжелые формы заболевания с поражением почек, печени и других органов.

Генетический анализ выявил, что крысы из разных районов переносят устойчивые и локально закрепленные штаммы бактерий. При этом отдельные популяции редко перемешиваются, но крупные стройки и дороги могут провоцировать их миграции.

Болезнь у людей часто протекает в легкой форме и может остаться нераспознанной, однако в тяжелых случаях приводит к полиорганной недостаточности и смерти.

Авторы подчеркивают: полностью искоренить крыс невозможно, но мониторинг их популяций и ограничение миграции между районами может существенно снизить санитарные риски.