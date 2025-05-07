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16:43, 7 мая 2025Наука и техника

Зафиксировано неожиданное последствие извержения вулкана

ACP: Извержение вулкана Хунга Тонга - Хунга Хаапай стало причиной холодных зим
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Japan Meteorology Agency via AP

Международная команда ученых с участием физиков из Санкт-Петербургского государственного университета показала, что вулканическое извержение в Тихом океане может быть причиной холодных зим в Европе. Работа опубликована в журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).

Речь идет об извержении вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай, произошедшем в январе 2022 года. Оно выбросило в стратосферу рекордное количество водяного пара, который повлиял на химический состав и температуру атмосферы. В отличие от обычных извержений, которые могут вызывать временное потепление, здесь наблюдалось ослабление северного полярного вихря — ключевого элемента зимней циркуляции в Северном полушарии.

Как показало моделирование, проведенное с помощью комплексной климатической системы SOCOLv4, такие изменения увеличивают вероятность экстремально холодной погоды в Европе, Азии и Северной Америке. Уже зимой 2023 года в ряде регионов зафиксированы температурные аномалии, включая −34 °C в Ярославле и необычные морозы в Осло.

По расчетам ученых, повышенное содержание водяного пара в стратосфере сохранится до 2031 года. И хотя модель не предсказывает конкретные температуры, она позволяет сделать вывод: краткосрочные события вроде извержения Хунга Тонга могут иметь длительные климатические последствия.

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