Звезда «Фабрики звезд» заявила об избалованности славянских женщин

Певица Виктория Дайнеко назвала славянских женщин избалованными

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», российская поп-певица Виктория Дайнеко заявила, что не смогла бы вступить в отношения с мужчиной из Европы. Ее слова прозвучали в ходе шоу «12 вопросов», выпуск доступен на Rutube.

По словам артистки, славянские женщины избалованные. «Нас русские мужчины настолько избаловали, что для нас там все очень скупые. За счет ты будешь платить сама не только на первом свидании в ресторане, но и когда вы поженитесь. Будете планировать встречи, а интимная близость — по расписанию», — высказала свое мнение певица.

Ранее Виктория Дайнеко впервые показала девятилетнюю дочь Елизавету. Девочка вышла на сцену, приняв участие в музыкальном шоу.