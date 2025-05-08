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01:35, 8 мая 2025Россия

Белоусов сравнил борьбу с неонацизмом с подвигом Красной армии

Белоусов: Победа ВС РФ над неонацизмом войдет в историю
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Победа Вооруженных сил России (ВС РФ) над неонацизмом войдет в историю и будет сравнима с подвигом Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Таким мнением поделился министр обороны России Андрей Белоусов в статье, вошедшей в сборник статей членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.

«Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения, методично снижают боевой потенциал противника. Российские солдаты и офицеры защищают то, за что сражались их деды и прадеды», — написал глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что сейчас российские военнослужащие делают все, чтобы обеспечить мирную жизнь для российских граждан. Кроме того, добавил Белоусов, бойцы последовательно достигают все цели спецоперации, которые определил президент России Владимир Путин.

Белоусов подчеркнул, что победить в 1945 году удалось благодаря единству и сплоченности народа, отметив, что так же будет и сейчас. «Ведь история нашего Отечества учит, что, пока мы едины, мы непобедимы. Победа будет за нами!» — резюмировал чиновник.

Ранее Белоусов заявил о готовности ВС РФ уничтожить все беспилотники Вооруженных сил Украины в праздники.

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