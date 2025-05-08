Силы ПВО сбили в Вологодской области украинский беспилотник

Филимонов: ПВО сбила один дрон ВСУ в Череповецком районе Вологодской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский дрон самолетного типа в Вологодской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, в Череповецком районе сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По оперативной информации, один БПЛА уничтожен на расстоянии порядка пяти километров от череповецкой промышленной площадки», — уточнил он.

Ранее российский спецназ уничтожил БПЛА-бомбардировщик «Баба-яга» под Красноармейском.