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00:26, 8 мая 2025Россия

Силы ПВО сбили в Вологодской области украинский беспилотник

Филимонов: ПВО сбила один дрон ВСУ в Череповецком районе Вологодской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nasser Ishtayeh / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский дрон самолетного типа в Вологодской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, в Череповецком районе сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По оперативной информации, один БПЛА уничтожен на расстоянии порядка пяти километров от череповецкой промышленной площадки», — уточнил он.

Ранее российский спецназ уничтожил БПЛА-бомбардировщик «Баба-яга» под Красноармейском.

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