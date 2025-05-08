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01:43, 8 мая 2025Россия

Экс-соратник Ройзмана вернулся с СВО

Экс-соратник Ройзмана Маленкин вернулся с СВО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: соцсети Евгения Маленкина

Экс-соратник бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) Евгений Маленкин вернулся из зоны СВО, об этом он рассказал на своей странице в «Вконтакте».

Маленкин заявил, что его отправили в запас по результатам военно-врачебной комиссии. «Планирую развитие ветеранского движения для всесторонней помощи ветеранам СВО», — высказался он по поводу своих дальнейших планов.

До этого Маленкин занимал пост вице-президента фонда «Город без наркотиков», одним из основателей которого был Ройзман. В 2015 году Маленкина приговорили к четырем с половиной годам колонии за незаконное лишение свободы реабилитирующихся, но через год он вышел по УДО.

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