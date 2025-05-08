Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО в московскую больницу

Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в московскую больницу. Об этом заявил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.

У Попова возникло серьезное обострение одного из хронических заболеваний. Сейчас рассматривается вопрос о проведении экс-замминистра операции.

По словам адвоката, следствие представляло суду справки, согласно которым у Попова нет серьезных проблем со здоровьем и содержание под стражей не представляет опасности.

Между тем Telegram-канал Mash уточняет, что у Попова гипертоническая болезнь второй степени, диабет, атеросклероз, мочекаменная болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени и доброкачественная гиперплазия. Еще на свободе Попов лечился стационарно.

Попова обвиняют в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Генерал обвиняется в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в период с 2021 по 2024 год.