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19:40, 8 мая 2025Россия

Инструктор центра «ВОИН» погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ

Инструктор центра «ВОИН» Владислав Рахманов погиб в Запорожской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Инструктор центра «ВОИН» Владислав Рахманов героически погиб в результате обстрела ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба центра в Telegram-канале.

«Неся службу в добровольческом формировании «Барс 32 им.П.Судоплатова», он погиб при исполнении прежде всего своего воинского долга — оказании первой помощи раненым сослуживцам в результате артиллерийского обстрела позиций Вооруженных Сил РФ со стороны неонацистского режима Украины», — сказано в публикации.

Участник СВО и Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян заявил, что самоотверженный поступок Рахманова — ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности.

Владислав Рахманов родился 14 февраля 1997 года в поселке Ключевая Нижнесергинского района Свердловской области. Учился в Екатеринбургском колледже физической культуры. После его окончания Владислав прошел срочную службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения (ОБрСПн), а затем посвятил себя службе в подразделениях охраны ФСИН и в спецподразделениях МВД (ОМОН) в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в селе Марково Глушковского района Курской области, погиб водитель. Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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