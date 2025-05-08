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06:01, 8 мая 2025Мир

Российский посол заявил о готовности Канады признать правду о нацистах

Посол Степанов: Канадское общество способно признать правду о нацистах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канадское общество в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, пишет РИА Новости.

По ее словам,Оттава готова признать правду о роли нацистских преступников, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.

«Убеждены, что канадское общество способно преодолеть фантомные боли и посмотреть правде в глаза», — подчернкул дипломат.

Ранее сообщалось, что Канада отправит Украине 80,8 тысячи двигателей для неуправляемых ракет CRV-7 и 1,3 тысячи боеголовок к ним.

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