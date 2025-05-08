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08:31, 8 мая 2025Мир

Лидер еще одной страны прилетел в Москву

Президент Эфиопии прилетел в Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщали в посольстве Эфиопии, Ацке-Селассие будет присутствовать не только на официальных мероприятиях, но также примет участие в торжественном приеме, организованном президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что лидеры Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит отказались от поездки в Москву на парад Победы. Всего в Москве ожидают визит 27 иностранных лидеров.

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