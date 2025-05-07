Лидеры двух стран отказались от поездки в Москву на парад Победы. Помощник Путина объяснил причины

Помощник Путина Ушаков: Президент Азербайджана Алиев не приедет на парад Победы

Лидеры двух стран отказались от участия в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом в среду, 7 мая, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева.

Ушаков уточнил, что на парад Победы в Москву не приедут лидеры Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит.

В России объяснили причины отказа лидеров Азербайджана и Лаоса от поездки в Москву

Так, глава закавказской республики объяснил отказ от участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве необходимостью поучаствовать во внутренних мероприятиях, посвященных отцу Гейдару Алиеву, сообщил Ушаков. Президент Лаоса, в свою очередь, не смог прилететь в Москву на празднование Дня Победы из-за болезни — у него выявили коронавирус.

Тхонглун Сисулит Фото: Maxim Shemetov / Pool / Globallookpress.com

Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. […] Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных старшему Алиеву, Гейдару Алиеву Юрий Ушаков помощник президента России по международным делам

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение президента Азербайджана не ехать в Москву на 9 Мая, призвала не пытаться разглядеть в этом событии конспирологию. Таким мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру». По ее словам, его присутствие необходимо в стране для поднятия патриотического духа и участия во внутренних мероприятиях.

«Мы сразу, конечно, начинаем видеть в этом конспирологию. В то же время, может быть, он собирается делать свои какие-то парады, свои мероприятия, связанные с 9 Мая», — заявила депутат.

Ильхам Алиев Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Москве ждут 27 иностранных лидеров

Несколькими днями ранее Ушаков сообщил, что на параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров. Таким образом, после отказа Алиева и Сисулит от участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне в российской столице ожидают прибытие глав 27 государств.

Свое присутствие на параде Победы в Москве подтвердили лидеры Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Китая, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии. На парад Победы прибудут лидеры семи стран ближнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Также ожидается присутствие глав частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, Россия направила приглашение на парад Победы послу США в Москве Линн Трейси. Будет ли она присутствовать на параде, станет известно 9 мая.

Главы государств начали прибывать в Москву

Лидеры стран, приглашенные на празднование Дня Победы, начали прибывать в Москву. Так, в России уже находятся глава Венесуэлы Николас Мадуро, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Также в Россию прилетел президент Сербии Александр Вучич. На пути следования в Москву его самолет совершил вынужденную посадку в Баку. Сербские средства массовой информации сообщали, что рейс признали небезопасным из-за закрытия московских аэропортов. Однако затем появилась информация, что посадка борта в Баку была запланированной — она была нужна для дозаправки.

Перед визитом Вучич сообщил об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 Мая. Несмотря на это, он все же прибыл в Москву. Об угрозах из-за решения посетить столицу России 9 Мая также сообщал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако депутат словацкого парламента Ян Рихтер заверил, что премьер не отказался из-за этого от своих планов.