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12:55, 8 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Москву

Лукашенко прилетел в Москву на празднование 9 Мая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на празднование 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что белорусский лидер посетит парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в российской столице.

Парад Победы на Красной площади в Москве в 2025 году начнется 9 мая в 10:00 и продлится два часа. Транслировать парад по телевидению будут Первый канал, «Россия 1» и «Звезда». Еще эфир можно будет посмотреть на онлайн-платформах. Парад также покажут на больших экранах в центре и в каждом округе Москвы. Участвовать в параде Победы пригласили военных из 19 дружественных стран.

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