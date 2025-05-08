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22:09, 8 мая 2025Мир

На Украине назвали вступление в НАТО необратимым

Стефанишина: На вступление Украины в НАТО согласились все страны альянса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Вступление Украины в НАТО необратимо, поскольку членство Киева закреплено в документах НАТО. Об этом заявила украинская вице-премьер Ольга Стефанишина, передает «Страна.ua».

«Членство Украины необратимо. Официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО», — сказала она.

Стефанишина отметила, что летом 2024 года все страны НАТО, включая США, заявили, что «другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский кризис можно решить только устранив его первопричины. Он отметил, что нужно прежде всего устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток.

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