На Украине раскрыли сроки возврата долга западным партнерам

Глава Минфина Марченко: Украина не вернет долг партнерам в ближайшие 30 лет

В ближайшие 30 лет Украина не планирует возвращать долги западным партнерам. Об этом рассказал глава Министерства финансов страны Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада». При этом он отметил, что сумма долга уже приближается к 100 процентам ВВП.

«Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55 процентов. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100 процентам ВВП, сумма достаточно значительная», — заявил чиновник. Однако он подчеркнул, что большая часть заимствований производилась на льготных условиях, добавив, что по этой причине раздавать долги в ближайшие десятилетия Киев не намерен.

В то же время Марченко сообщил, что для страны этот долг не является большим бременем — по его словам, иногда даже сами партнеры из собственных бюджетов выплачивают проценты по долговым обязательствам. Чиновник также добавил, что без поддержки Запада Украина не справится, даже если конфликт будет завершен.

«При любом сценарии мы не сможем самостоятельно удержать ситуацию, если это будет война в том состоянии, в котором она сейчас есть, или если это будет мирное существование», — резюмировал глава Минфина.

Ранее Минфин Украины сообщил, что госдолг страны за март вырос на 2,6 миллиарда долларов.