Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:59, 8 мая 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли сроки возврата долга западным партнерам

Глава Минфина Марченко: Украина не вернет долг партнерам в ближайшие 30 лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В ближайшие 30 лет Украина не планирует возвращать долги западным партнерам. Об этом рассказал глава Министерства финансов страны Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада». При этом он отметил, что сумма долга уже приближается к 100 процентам ВВП.

«Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55 процентов. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100 процентам ВВП, сумма достаточно значительная», — заявил чиновник. Однако он подчеркнул, что большая часть заимствований производилась на льготных условиях, добавив, что по этой причине раздавать долги в ближайшие десятилетия Киев не намерен.

В то же время Марченко сообщил, что для страны этот долг не является большим бременем — по его словам, иногда даже сами партнеры из собственных бюджетов выплачивают проценты по долговым обязательствам. Чиновник также добавил, что без поддержки Запада Украина не справится, даже если конфликт будет завершен.

«При любом сценарии мы не сможем самостоятельно удержать ситуацию, если это будет война в том состоянии, в котором она сейчас есть, или если это будет мирное существование», — резюмировал глава Минфина.

Ранее Минфин Украины сообщил, что госдолг страны за март вырос на 2,6 миллиарда долларов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это меня не радует». Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

    Amazon изобрела робота-грузчика с чувствами

    Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся в Турцию на полпути

    На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

    Экс-соратник Ройзмана вернулся с СВО

    Белоусов сравнил борьбу с неонацизмом с подвигом Красной армии

    В США рассказали о попытке Вашингтона подтолкнуть страны к использованию Starlink

    На Украине раскрыли сроки возврата долга западным партнерам

    В России заявили об обретении беспрецедентной степени суверенитета и свободы

    В России обвинили Украину в желании сорвать парад Победы с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости