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04:45, 8 мая 2025Мир

На Западе обвинили Киев в отказе выплачивать компенсации семьям погибших военных ВСУ

Боуз обвинил Киев в отказе выплачивать компенсации семьям погибших военных ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил Киев в отказе выплачивать компенсации семьям погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, российские войска по мере продвижения на фронте обнаруживают тысячи тел украинских бойцов, которых бросили на поле боя. Однако их семьям говорят, что военнослужащие пропали без вести или попали в плен, добавил журналист.

«Коррумпированный режим в Киеве не спешит платить их семьям», — заявил Боуз.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что похороны бойцов ВСУ стали источником дохода для коррумпированных чиновников на Украине.

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