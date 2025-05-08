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15:23, 8 мая 2025Ценности

Сергей Зверев рассказал о нападении во время прогулки во дворе

Стилист Зверев пожаловался, что во время прогулки на него напали люди с собакой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев пожаловался, что во время прогулки во дворе на него напали люди с собакой. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на аккаунт знаменитости в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летний Зверев рассказал, что нападение произошло, когда он вечером гулял с кошкой Маркизой во дворе дома. По его словам, навстречу ему вышли две девушки с собакой, которую спустили с поводка несмотря на просьбы не делать этого.

Шоумен подчеркнул, что девушки вели себя «просто бессовестно»: смеялись ему в лицо, не извинялись и снимали происходящее на камеру, чтобы прославиться. Ситуация накалилась еще сильнее, когда к ним присоединился молодой мужчина. «Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку, а им прикольно, хороший контент...», — заявил Зверев.

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Ранее стало известно, что Зверев попал в украинскую базу «Миротворец». В качестве причины внесения знаменитости в список указана поддержка специальной военной операции России.

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