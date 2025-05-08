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07:45, 8 мая 2025Экономика

Названа минимальна цена бутылки качественного вина

Винодел Катаржин: Бутылка качественного вина стоит не меньше 500 рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин рассказал, сколько должна стоить бутылка качественного российского вина. Его слова приводит РИА Новости.

Катаржин назвал минимальную цену бутылки качественного вина и подчеркнул, что она стоит не меньше 500 рублей. При этом не значит, что вино более низкой стоимости нельзя пить вовсе.

«Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано "российское вино", то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда», — отметил он.

Ранее поставки грузинского вина в Россию рухнули. Совокупная стоимость поставленной продукции упала в 2,2 раза, до 16 миллионов долларов. Оба значения оказались минимальными с 2021 года.

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