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15:04, 8 мая 2025Мир

Песков ответил на претензии Вэнса в адрес России

Песков в ответ на претензию Вэнса: Национальные интересы России важно учитывать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российские национальные интересы важно учитывать при урегулировании конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на претензии вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что требования Москвы по мирному соглашению слишком велики, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены в ходе урегулирования. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины конфликта», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также указал на то, что необходимо «позаботиться о первоначальных причинах специальной военной операции», поскольку в данном случае «речь идет о вопросах безопасности».

Ранее Вэнс заявил, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики. Он добавил, что в настоящее время «существует огромная пропасть» между положениями, в которых находятся Россия и Украина. При этом он отметил, что его настрой не пессимистичен. Вице-президент подчеркнул, что «не стал бы говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании».

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