Названы главные отличия между покупкой и долгосрочной арендой недвижимости в 2025 году

Риелтор Ермоленко сообщила, что покупка квартиры может быть выгодной инвестицией

Покупка недвижимости подходит тем, кто хочет закрепиться в регионе и защитить сбережения от инфляции, а аренда — тем, кто не готов к долгосрочным обязательствам, рассказала риелтор, основатель агентства недвижимости «Таиланд Вилла центр» Светлана Ермоленко. Главные отличия между приобретением и долгосрочным съемом она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«В 2025 году вопрос "покупать или снимать" напоминает выбор между стабильностью и свободой. Ключевая ставка ЦБ сохраняется [на уровне] 21 процента, сделав ипотеку менее привлекательной. Аренда в крупных городах продолжает дорожать: за двухкомнатную квартиру в Москве просят от 100 тысяч рублей, в Сочи — от 70 тысяч», — поделилась Ермоленко.

Однако там, где рынок растет опережающими темпами, покупка превращается в выгодную инвестицию Светлана Ермоленко риелтор, основатель агентства недвижимости «Таиланд Вилла центр»

При этом риелтор отметила, что выбор между покупкой и арендой зависит не только от финансов, но и от жизненных обстоятельств.

«Финансовая подушка — еще один ключевой фактор. Если у вас нет 1,5-2 миллионов рублей на первоначальный взнос для ипотеки, вопрос отпадает сам собой. Но даже при наличии сбережений стоит сравнить скрытые расходы. Покупка требует вложений в ремонт (10-15 процентов от стоимости жилья), страховку (1-2 процента от кредита ежегодно) и налог на имущество. Аренда кажется проще, но таит свои ловушки: в Москве ставки растут на 7-10 процентов в год, а внезапное расторжение договора грозит срочным переездом», — рассказала она.

По словам Ермоленко, человеку стоит задать себе три вопроса: планирует ли он жить в этом городе минимум 7 лет, стабилен ли его доход и что в регионе растет быстрее: цены на жилье или арендные ставки.

«В Сочи, например, цены за год выросли на 15 процентов, а аренда — на 20 процентов, что делает покупку привлекательней. Но если вы сомневаетесь в завтрашнем дне, аренда сохранит мобильность», — заключила она.

Ранее стало известно, что по итогам апреля цены на долгосрочную аренду жилья в Москве выросли на 2,3 процента по сравнению с мартом. Рост произошел впервые за семь месяцев, в течение которых стоимость снижались.