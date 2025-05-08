Политолог Глазунов: С марта 2022 года Украина утратила шанс диктовать условия

С марта 2022 года ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для Украины поменялась полностью, и теперь ей необходимо пойти на условия, которые предложит Россия, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины должны будут признать реальную ситуацию на поле боя в зоне СВО. Он отметил, что ситуация для Киева сейчас не такая, как во время Стамбульских соглашений в марте 2022 года.

Политолог сообщил, что в период Стамбульских соглашений в марте 2022 года бои в зоне СВО имели затяжной характер, и Украина считала, что может выдвигать свои требования. Однако теперь Киев лишился своего главного союзника в лице Вашингтона, который посылал в качестве помощи сотни миллиардов долларов, отметил Глазунов.

«Сегодня для украинских властей наступил решающий момент: будут они биться, пока все не погибнут, либо примут здравое решение и пойдут на наши условия. Другого варианта быть не может. Либо условия России, либо они потеряют всю Украину», — указал эксперт.

Ранее Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто с Киевом, а не с Вашингтоном. По его словам, украинский кризис является слишком сложным, чтобы урегулировать его «сиюминутно».

