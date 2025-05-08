Полковник запаса рассказал о местах запуска дронов по России

Полковник Хатылев: Часть атакующих Россию дронов запускается с территории РФ

Часть дронов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ударить по России, запускаются с территории РФ. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru.

«ФСБ и другим органам известно, что запуски определенного типа дронов происходят и с территории России. Так могут действовать диверсионно-разведывательные группы в приграничье и пятая колонна», — пояснил военный, добавив, что некоторым людям за это платят, и они просто выполняют поставленную задачу.

Он также отметил, что другие дроны — способные летать на расстояние до 2 тысяч километров — запускаются с территории Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 524 беспилотника и 5 ракет «Нептун» ВСУ.