Помощник Путина высказался о влиянии перемирия на дальнейшие шаги России по Украине

Ушаков: Дальнейшие шаги по Украине будут зависеть от итогов перемирия

Дальнейшие шаги России по конфликту на Украине будут зависеть в том числе от итогов трехдневного перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

В ходе беседы Ушакову задали вопрос о том, как сказываются действия Украины на готовность России к прямому диалогу. «Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», — ответил он.

Ранее Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 488 нарушениях режима прекращения огня с момента вступления в силу перемирия. В ведомстве заявили, что российские войска отвечают зеркально, действуя адекватно складывающейся обстановке.

Кроме того, сообщалось о попытке прорыва ВСУ в Курскую область. Утром 8 мая украинская пехота начала наступление на Теткино. Также предпринята атака в районе села Будки Сумской области.