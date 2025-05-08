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05:59, 8 мая 2025Мир

Посольство США предупредило об угрозах взрывов в трех ТЦ в Грузии

Посольство США предупредило об угрозах взрывов в трех ТЦ в Тбилиси
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Unsplash

Посольство США в Грузии опубликовало на своем сайте предупреждение, в котором говорится об угрозе взрывов в трех торговых центрах (ТЦ) в Тбилиси. Речь идет о East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi.

«Региональный офис безопасности посольства в Тбилиси рекомендовал всем сотрудникам посольства избегать этих мест до дальнейшего уведомления», — указывается в сообщении. Там также обещали предоставить больше данных, как только они появятся.

На это отреагировала Служба госбезопасности Грузии. Там пояснили, что информация, опубликованная диппредставительством, не соответствует действительности.

«Необходимо уважать деятельность ответственных за безопасность служб, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных заявлений», — отметили в ведомстве, цитирует ТАСС.

В конце апреля сообщалось о крупном пожаре в центре Тбилиси.

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