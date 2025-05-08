Президент Абхазии прибыл в Москву

Президент Абхазии Гунба прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву. Он примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «РИА Новости».

В пресс-службе Гунбы заявили, что глава государства планирует на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить широкий круг вопросов.

Ранее в Москву прибыли президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и другие иностранные лидеры. Всего в параде Победы примут участие 27 глав стран.

Президент Сербии Александар Вучич, который также прилетел в Москву, пообещал дать серьезный ответ Евросоюзу (ЕС) на претензии из-за его визита в Россию. Он отметил, что ожидает резких реакций на свою поездку.