Президент Египта прибыл в Москву

Президент Египта Ас-Сиси прилетел в Москву на празднование Дня Победы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «РИА Новости».

Абдель Фаттах ас-Сиси посетит парад, который пройдет на Красной площади в Москве в пятницу, 9 мая.

Ранее в российскую столицу прилетели президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.

Ожидается, что в мероприятии ко Дню Победы примут участие 27 зарубежных лидеров. В свою очередь, от поездки в Москву отказались лидеры Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит.