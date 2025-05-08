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15:53, 8 мая 2025Мир

Президент Египта прибыл в Москву

Президент Египта Ас-Сиси прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jeanne Accorsini / Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «РИА Новости».

Абдель Фаттах ас-Сиси посетит парад, который пройдет на Красной площади в Москве в пятницу, 9 мая.

Ранее в российскую столицу прилетели президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.

Ожидается, что в мероприятии ко Дню Победы примут участие 27 зарубежных лидеров. В свою очередь, от поездки в Москву отказались лидеры Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит.

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