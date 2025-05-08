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13:00, 8 мая 2025Экономика

Путин назвал «локомотив» экономических связей России и Китая

Путин назвал энергетику важной частью экономических связей России и Китая
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал энергетику локомотивом экономических связей с Китаем. Об этом глава государства заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе, пишет ТАСС.

По его словам, в 2024 году Россия лидировала по экспорту нефти и поставкам трубопроводного газа в Китай, а также стала второй по отгрузкам угля и третьей по экспорту сжиженного природного газа.

Путин также рассказал о подготовке новых совместных инициатив России и Китая. «К примеру, дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год. В соответствии с графиком в Китае возводятся атомные электростанции российского дизайна», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в марте поставки российского антрацита (каменный уголь высшего сорта с максимальной теплопроводностью) достигли рекордных 1,9 миллиона тонн, что на 59 процента больше, чем годом ранее. В результате общий экспорт в Китай вырос на 16 процентов по отношению к февралю и на шесть процентов по отношению к марту прошлого года, до 7,3 миллиона тонн.

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