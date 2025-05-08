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00:40, 8 мая 2025Россия

Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры и подпишут совместные заявления
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин 8 мая встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле заявили, что встреча глав государств начнется с самого утра и будет насыщенной, передает ТАСС

«Эти переговоры станут уже третьим контактом лидеров с начала года. В январе Путин и Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции, а в конце февраля поговорили по телефону», — напоминает агентство.

Сперва стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах. Они обсудят международные вопросы, сотрудничество в рамках международных организаций и рост двустороннего товарооборота. Затем лидеры государств подпишут два совместных заявления и выступят перед журналистами.

Также ожидается подписание нескольких межправительственных и межведомственных документов. После этого состоится официальный ланч, а затем запланирована неформальная беседа лидеров за чаем.

Днем 7 мая стало известно, что Си Цзиньпин прилетел в Москву. Он поселился в отеле Soluxe Hotel Moscow на северо-востоке на северо-востоке столицы.

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