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13:20, 8 мая 2025Мир

Путин поддержал создание в России китайских производств

Путин: Москва приветствует создание китайских производств на территории России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости

Москва приветствует создание китайских производств на территории России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — подчеркнул Путин.

Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 марта для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Официальный визит председателя КНР в Россию продлится по 10 мая.

Утром 8 мая Си Цзиньпин прибыл в Кремль. Около 10:00 стало известно о начале церемонии официальной встречи российского и китайского лидеров.

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