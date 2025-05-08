Российские журналисты застряли в Нью-Дели из-за задержки рейса почти на 18 часов

Российские журналисты застряли в Индии из-за многочасовой задержки рейса из Нью-Дели в Москву. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Делегация журналистов из российских федеральных СМИ посещала Индию по приглашению МИД страны. Обратный авиарейс компании «Аэрофлот» в Москву был запланирован на 5 часов утра (02:30 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 8 мая.

Вылет борта с российскими журналистами неоднократно переносился на более позднее время. По состоянию на 12:00 рейс отложен почти на 18 часов. На сайте «Аэрофлота» указывается, что отправление самолета из Дели в Москву ожидается в 22:50 (20:20 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 8 мая.

6 мая армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Ракетные удары были нанесены по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду в Кашмире.