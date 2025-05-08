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18:28, 8 мая 2025Россия

Соратник Кадырова заявил о нападении неизвестных с ножами и кастетами на жителей Ингушетии

Адам Делимханов заявил о нападении на жителей Ингушетии во Владимирской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Адама Делимханова

Группа вооруженных людей с дубинками, кастетами и ножами напала на уроженцев Ингушетии во Владимирской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале соратник главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов.

По его словам, очевидцы рассказали, что конфликт носил националистический характер, он призвал провести тщательную проверку произошедшего и наказать зачинщиков. «К сожалению, когда подобное случается с нацменьшинствами, служители правопорядка нередко закрывают на это глаза», — заявил Делимханов.

Депутат также напомнил, что представители разных национальностей участвуют в специальной военной операции, «а в это же время у нас на родине какие-то отщепенцы сеют вражду, подрывают стабильность и согласие». Делимханов заявил, что предпримет все меры, чтобы защитить права потерпевших.

В октябре прошлого года Делимханов выступил против ужесточения миграционной политики, поддержав таким образом мнение Кадырова. Он отметил, что проблему нужно решать «не сегодня и вчера, а тогда, когда возникали обостряющиеся процессы».

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