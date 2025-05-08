Стало известно о планах команды Трампа обнародовать аудио с правдой о Байдене

Politico: Команда Трампа планирует обнародовать интервью с правдой о Байдене

Команда президента США Дональда Трампа планирует обнародовать интервью с правдой о бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом стало известно изданию Politico.

Как поясняется в публикации, речь идет об интервью Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, который назвал экс-президента США «симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью». Беседа проводилась в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов.

По словам приближенного к Трампу адвоката Майка Дэвиса, аудиозапись подтвердит то, «что является одним из крупнейших сокрытий в американской истории».

Источники издания сообщили, что соратники Байдена уже начали готовиться к возможной публикации. Однако не уточнятся, какие действия они собираются предпринять в случае обнародования интервью.

Ранее генпрокурор штата Миссури Эндрю Бейли призвал Министерство юстиции США провести расследование действий экс-президента США на предмет компетентности. Он попросил выяснить, использовали ли сотрудники Байдена умственное расстройство бывшего американского лидера для реализации крайне левой политики.