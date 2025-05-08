В США рассказали о попытке Вашингтона подтолкнуть страны к использованию Starlink

WP: США подталкивают страны к использованию Starlink с помощью пошлин

Вашингтон подталкивает страны к выдаче лицензий Starlink для обеспечения более выгодных условий на торговых переговорах с Белым домом, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, американская сторона напрямую не ставила условие использования Starlink для снижения пошлин. При этом политики из разных государств шли на уступки компании, чтобы в дальнейшем иметь преимущество на торговых переговорах.

«Индийская сторона рассматривает это как способ умаслить американцев на заключение сделки», — указала газета на попытки Вашингтона подтолкнуть страны к использованию системы.

По информации издания, как минимум две страны открыто обсуждали или двигались в сторону лицензирования Starlink в качестве средства обхода пошлин США.

В апреле США ввели 10-процентную пошлину на все импортные товары.