Тело африканской фотомодели нашли в квартире в Москве

SHOT: Тело фотомодели из Замбии нашли в квартире в центре Москвы

Тело фотомодели из африканской страны Замбии нашли в съемной квартире в центре Москвы. Оно несколько дней пролежало в душевой кабине, сообщает Teleagrm-канал SHOT.

Коллега 27-летнего Силавве Нокса обратилась в МВД после того, как модель не появлялся на работе и не выходил на связь в течение нескольких дней. В последний раз мужчина заходил в соцсети в конце апреля.

На следующий день после обращения полицейские вместе с собственницей квартиры попытались попасть внутрь, однако входная дверь оказалась закрыта изнутри. Сотрудники МЧС вскрыли замок, после чего в ванной было обнаружено тело фотомодели в одежде. Причина смерти мужчины выясняется.

Ранее немецкую писательницу Александру Фролих нашли убитой в ее плавучем доме в Гамбурге после жестокого нападения. На момент смерти ей было 58 лет.