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09:34, 8 мая 2025Экономика

Товарооборот России и США резко вырос

РИА Новости: За март товарооборот России и США вырос в 1,5 раза
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За март 2025 года товарооборот России и США резко вырос в 1,5 раза, достигнув максимального за два года значения в 573 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости на основе анализа данных американской статслужбы.

Как следует из материала, скачок произошел за счет роста российского экспорта в 1,5 раза. Эксперты объяснили такую динамику ростом американского импорта удобрений до 219 миллионов долларов, а также покупкой США платины на 87,5 миллиона долларов, фанеры — на 6 миллионов долларов и фосфатов на 5 миллионов долларов.

При этом поставки продукции из Соединенных Штатов остались на уровне февраля, составив 50 миллионов долларов. В этот период Россия закупила у американской стороны вакцины на сумму в 14,8 миллиона долларов, медицинские инструменты — на 6,2 миллиона долларов, продукты — на 5,7 миллиона долларов, а также приборы для анализов — на 3,7 миллиона долларов.

ЖЗЛ
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