Трамп необычно высказался о фон дер Ляйен

Трамп назвал Урсулу фон дер Ляйен потрясающей

Президент США Дональд Трамп необычно высказался о главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен — он назвал ее «потрясающей». Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

«Она потрясающая, правда? Она потрясающая. Надеюсь, что мы встретимся», — сказал глава государства.

Трамп также выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) заключит торговое соглашение с США. «Они очень хотят заключить сделку. Все хотят заключить сделку. Все хотят договориться с США», — добавил он.

Ранее Трамп захотел позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Мы только что завершили заключение сделки с Украиной по редкоземельным металлам. США ценят это, и я позвоню Зеленскому через некоторое время, немного позже», — отметил он.