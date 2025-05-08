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21:21, 8 мая 2025Мир

Трамп необычно высказался о фон дер Ляйен

Трамп назвал Урсулу фон дер Ляйен потрясающей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп необычно высказался о главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен — он назвал ее «потрясающей». Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

«Она потрясающая, правда? Она потрясающая. Надеюсь, что мы встретимся», — сказал глава государства.

Трамп также выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) заключит торговое соглашение с США. «Они очень хотят заключить сделку. Все хотят заключить сделку. Все хотят договориться с США», — добавил он.

Ранее Трамп захотел позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Мы только что завершили заключение сделки с Украиной по редкоземельным металлам. США ценят это, и я позвоню Зеленскому через некоторое время, немного позже», — отметил он.

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