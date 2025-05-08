Трамп задумал заключить торговую сделку с Великобританией

NYT: Трамп объявит о торговой сделке с Великобританией в четверг, 8 мая

Президент США Дональд Трамп может объявить о планах страны заключить торговое соглашение с Великобританией. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на три источника, близких к ситуации.

Ожидается, что Трамп объявит о торговой сделке с Великобританией в четверг, 8 мая. До этого американский лидер заявил, что в этот день состоится большая пресс-конференция насчет первого крупного соглашения Вашингтона. При этом он не раскрыл, с кем заключат договор.

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого появится инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.