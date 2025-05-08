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20:58, 8 мая 2025Силовые структуры

У Даны Борисовой нашли налоговый долг в размере 120 тысяч рублей

Mash: Телеведущая Дана Борисова задолжала налоговой 120 тысяч рублей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У популярной российской телеведущей Даны Борисовой нашли налоговый долг в размере 120 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Долг у 48-летней Борисовой перед Федеральной налоговой службой (ФНС), вероятно, образовался из-за неуплаты налога на имущество. У телеведущей есть в собственности квартира на Рязанском проспекте в Москве, небольшая дача Щапово.

Наличие долга перед ФНС не помешало Борисовой приобрести новое жилье в элитном ЖК «Онли» в районе Филевского парка. Отмечается, что в 2024 году с нее уже взыскивали через суд долги — за коммунальные услуги и микрозаймы.

Оперативно прокомментировать ситуацию телеведущая не смогла.

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Ранее Дана Борисова сравнила нахождение в реабилитационном центре с пребыванием в тюрьме. По словам телеведущей, в рехабе, где она проходила лечение от наркотической зависимости, ей были запрещены использование мобильного телефона, право выходить в город и тратить наличные деньги.

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