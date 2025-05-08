В Госдепе ответили на вопрос о зарплате госсекретаря

Госдеп: Госсекретарь и и.о. советника Трампа Марко Рубио получает одну зарплату

Глава Госдепа США Марко Рубио, который также является временно исполняющим обязанности советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности, получает только одну зарплату. Об этом сообщила руководитель пресс-службы американского ведомства Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

Однако размер зарплаты госсекретаря она не раскрыла. «Я не знаю, какой была его зарплата раньше и какая она сейчас, но я знаю, что он не получает две зарплаты или более», — сказала Брюс.

Ранее американский лидер упомянул Рубио среди своих возможных преемников. Трамп подчеркнул, что хотел бы передать свой пост «великому республиканцу».