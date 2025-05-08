В Госдепе ответили на вопрос о зарплате госсекретаря

Глава Госдепа США Марко Рубио, который также является временно исполняющим обязанности советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности, получает только одну зарплату. Об этом сообщила руководитель пресс-службы американского ведомства Тэмми Брюс, передает РИА Новости.
Однако размер зарплаты госсекретаря она не раскрыла. «Я не знаю, какой была его зарплата раньше и какая она сейчас, но я знаю, что он не получает две зарплаты или более», — сказала Брюс.
Ранее американский лидер упомянул Рубио среди своих возможных преемников. Трамп подчеркнул, что хотел бы передать свой пост «великому республиканцу».