Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 8 мая 2025Мир

В Госдепе ответили на вопрос о зарплате госсекретаря

Госдеп: Госсекретарь и и.о. советника Трампа Марко Рубио получает одну зарплату
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Глава Госдепа США Марко Рубио, который также является временно исполняющим обязанности советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности, получает только одну зарплату. Об этом сообщила руководитель пресс-службы американского ведомства Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

Однако размер зарплаты госсекретаря она не раскрыла. «Я не знаю, какой была его зарплата раньше и какая она сейчас, но я знаю, что он не получает две зарплаты или более», — сказала Брюс.

Ранее американский лидер упомянул Рубио среди своих возможных преемников. Трамп подчеркнул, что хотел бы передать свой пост «великому республиканцу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин оценил прошедший день

    Вице-президент США предостерег Россию от «недобросовестности»

    Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины

    Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ

    Вэнс назвал способ добиться мира на Украине

    Раскрыто меню торжественного ужина в Кремле

    Макгрегор отреагировал на избрание нового Папы Римского

    В Москву на 9 Мая прибыла представитель еще одной европейской страны

    ВСУ атаковали село в Курской области

    Зеленский созвонился с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости