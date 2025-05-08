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15:26, 8 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли подробности о диалоге с США по Украине

Песков: Россия может донести свою позицию по Украине до США
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Диалог Москвы и США по украинскому вопросу продолжается. Подробности о переговорах раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, у Москвы есть возможность донести свою позицию по Украине до Вашингтона. Россия также рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа осознает важность темы украинского конфликта для Москвы.

Ранее Песков ответил на претензии вице-президента США Джей Ди Вэнса, который упрекнул Россию в слишком больших требованиях по мирному соглашению. Официальный представитель Кремля заявил, что при урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать национальные интересы России.

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