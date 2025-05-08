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10:18, 8 мая 2025Россия

В Крыму назвали ключевой пункт при формировании нового мирового порядка

Константинов: Признание Крыма российским играет ключевую роль для миропорядка
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал признание полуострова частью Российской Федерации ключевым пунктом для формирования нового мирового порядка. Слова политика приводит РИА Новости.

По мнению Константинова, признание Крыма частью России может быть воспринято в качестве начала признания всех произошедших изменений. «Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка», — заявил он.

Политик подчеркнул, что без признания Крыма российской территорией достичь мира будет сложно. Он считает, что переговоры без учета этого факта приведут к ситуации, аналогичной той, что сложилась вокруг Минских соглашений, когда проблемы не были решены, а конфликт лишь отсрочился. «Многочисленные попытки урегулирования конфликта без учета первоначальных причин оказались бесплодными», — заключил Константинов.

Ранее газета Financial Times пришла к выводу, что странам Запада выгоднее заключить с Россией мирную сделку по Украине без официального признания вернувшихся в состав государства территорий, в том числе Крыма. В пример авторы материала привели перемирие в стиле корейской войны.

ЖЗЛ
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