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07:55, 8 мая 2025Россия

В Крыму озвучили вырученную за продажу национализированного имущества украинцев сумму

Константинов: В Крыму продано 60 национализированных объектов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Крыму власти продали 60 национализированных объектов и выручили за бывшее имущество украинцев более 4,8 миллиарда рублей. Такую сумму озвучил глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с ТАСС.

«Из всего национализированного имущества на торгах реализовано 60 объектов, включающих движимое и недвижимое имущество. От их продажи в крымский бюджет поступило более 4,8 миллиарда рублей», — сказал чиновник.

Он добавил, что новые владельцы, в отличие от предыдущих хозяев, планируют развивать приобретенные активы и вкладывать в них средства.

В феврале парламент Крыма выставил на открытый аукцион часть национализированных объектов недвижимости, принадлежавших украинским олигархам. Константинов отметил, что объекты продаются в рамках плановой приватизации на 2025 год. По его словам, работа по вопросу национализации недвижимости будет продолжаться.

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