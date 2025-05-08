В Крыму озвучили вырученную за продажу национализированного имущества украинцев сумму

Константинов: В Крыму продано 60 национализированных объектов

В Крыму власти продали 60 национализированных объектов и выручили за бывшее имущество украинцев более 4,8 миллиарда рублей. Такую сумму озвучил глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с ТАСС.

«Из всего национализированного имущества на торгах реализовано 60 объектов, включающих движимое и недвижимое имущество. От их продажи в крымский бюджет поступило более 4,8 миллиарда рублей», — сказал чиновник.

Он добавил, что новые владельцы, в отличие от предыдущих хозяев, планируют развивать приобретенные активы и вкладывать в них средства.

В феврале парламент Крыма выставил на открытый аукцион часть национализированных объектов недвижимости, принадлежавших украинским олигархам. Константинов отметил, что объекты продаются в рамках плановой приватизации на 2025 год. По его словам, работа по вопросу национализации недвижимости будет продолжаться.

