В Минсельхозе спрогнозировали сроки снижения цен на картофель в России

Глава Минсельхоза Лут заявила, что цены на картофель начнут снижаться с июля

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что ожидает, что цены на картофель начнут снижаться с июля. Такое мнение она выразила в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

По словам Лут, снижение цен и их стабилизация ожидается на фоне сбора урожая ранних сортов картофеля в стране, а также за счет импортных поставок. «У нас сейчас идут поставки египетского, сейчас пойдут узбекский картофель, если все нормально у них будет с урожаем. Это начнет цены снижать», — объяснила она.

Также глава Минсельхоза подчеркнула, что за последние 10 лет рост стоимости этого корнеплода в России значительно ниже общей и продовольственной инфляции. Резкий скачок цен произошел только в начале 2025 года, поскольку сезон хранения выращенного в стране картофеля уже закончился и его приходится импортировать, добавила Лут.

Ранее исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников обвинил в подорожании картофеля дачников. Он считает, что цены на этот корнеплод возросли из-за того, что в последние годы россияне практически перестали выращивать его на дачах.

